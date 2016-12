Arsenal : Sanchez ne connait pas Gündogan « Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- La semaine passée, Manchester City a pris le dessus sur Arsenal (2-1) en Premier League. Peu avant le début de la rencontre, les Citizens ont apporté leur soutien au milieu de terrain Ilkay Gündogan (26 ans, 10 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), victime d'une grave blessure à un genou, qui a mis un terme à sa saison de manière prématurée, en portant le maillot de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Une belle initiative qui a suscité l'interrogation du Gunner Alexis Sanchez (28 ans, 17 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) puisque ce dernier ne connait pas l'Allemand d'après une vidéo relayée par les médias britanniques, où le Chilien demande le pourquoi du comment à Claudio Bravo (33 ans, 14 matchs en Premier League avec cette saison). Sanchez : Papaaaaaa ; je ne t’avais pas vu ! Je me demandais "où est Bravo ?" Bravo : Mais tu regardais où ? Sanchez : Je regardais devant. Qu’est-ce qui s’est passé, c’est qui ? Bravo : Non, c’est juste son genou qui est mort. Sanchez : Mais c’est qui ce 8 ? Bravo : Gündogan. Sanchez : C’est un jeune ? Bravo : Non, il joue pour l’Allemagne. Sanchez : Hahaha, je connais vraiment rien. Surréaliste ! Surréaliste !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+