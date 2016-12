L1 : Pierre Ménès voit le PSG champion mais... « Par Eric Bethsy - Le 25/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Récemment greffé d’un foie et d’un rein, Pierre Ménès a toujours gardé un œil sur le début de saison en Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste n’est pas fan du Paris Saint-Germain d’Unai Emery, même s’il pense que le champion de France conservera son titre. "Au PSG, ils l'ont voulu leur entraîneur ? Qu'ils se le bouffent ! Mais ils seront champions, oui ils le seront, a-t-il annoncé dans un entretien accordé à L’Equipe. Nice ne tiendra pas sur la durée et Monaco a plus de chances d'enquiquiner Manchester City que le PSG n'en a avec le Barça. Du coup, ça leur pompera de l'énergie pour le championnat. Mais s'ils passent en Ligue des Champions et vu comment ils jouent, ces Monégasques, ça serait pas mal !" Le sniper du Canal Football Club est de retour... Le sniper du Canal Football Club est de retour...

