ASSE : Clément ne veut pas partir

Poussés vers la sortie par l’AS Saint-Etienne, Jérémy Clément (32 ans, 3 matchs en L1 cette saison) et Benjamin Corgnet (29 ans, 1 match en L1 cette saison) commencent à agacer en interne. Et pour cause, en comptant l’autre milieu Fabien Lemoine (29 ans, 5 matchs en L1 cette saison), le club stéphanois dépense 5 millions d’euros par an en salaire pour ses trois indésirables.

"Ce que tu as gagné avec la qualification en seizièmes de finale de l’Europa League, tu l’as perdu avec eux", regrette le co-président Bernard Caïazzo dans L’Equipe. Autant dire que le dirigeant a hâte de les voir partir.

Mais de son côté, l’ancien Lyonnais a déjà prévenu qu’il ne quitterait pas les Verts lors du mercato hivernal, quitte à jouer avec l’équipe réserve... et à jouer avec les nerfs de ses supérieurs.