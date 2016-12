PSG : Di Maria vers la Chine ?

PSG : Di Maria vers la Chin e ? Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une demi-saison calamiteuse avec le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Angel Di Maria (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas le droit à l'erreur après la trêve hivernale, d'autant plus qu'avec les renforts de Giovanni Lo Celso et Julian Draxler, la concurrence s'annonce rude. Selon L'Equipe, l'agent de l'Argentin, Jorge Mendes, aurait d'autres plans pour son poulain. En effet, le puissant homme d'affaires penserait à caser El Fideo au sein d'un club chinois dans un futur proche. Si pour le moment, aucun club ne s'est manifesté, le Portugais entend bien faire marcher ses réseaux afin de toucher le gros lot et permettre à son client de trouver une porte de sortie intéressante. Reste à savoir si le PSG serait partant pour céder l'ancien Mancunien en cours de saison... Si pour le moment, aucun club ne s'est manifesté, le Portugais entend bien faire marcher ses réseaux afin de toucher le gros lot et permettre à son client de trouver une porte de sortie intéressante. Reste à savoir si le PSG serait partant pour céder l'ancien Mancunien en cours de saison...

