Southampton : Puel sort du bois pour van Dijk « Par Youcef Touaitia - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Son nom est encore méconnu en France mais il est déjà une valeur sûre en Premier League. Virgil van Dijk (25 ans, 17 matchs en Premier League cette saison), défenseur central de Southampton, fait saliver les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain, mais également Manchester United et Manchester City, qui serait prêt à le recruter pour 59 millions d'euros. De son côté, l'entraîneur des Saints, Claude Puel, a évoqué les multiples rumeurs concernant un éventuel départ du Néerlandais dans les prochains mois. "Pour Virgil van Dijk, le prix sera le même pendant deux ou trois ans et il peut rester deux ou trois ans avec nous, a prévenu le Français en conférence de presse. C'est un joueur important pour nous, pour l'équipe, avec un bon esprit. Pour moi, aussi, avec José Fonte et Steven Davis, il est un capitaine de l'équipe parce qu'il a une bonne personnalité, un caractère fort, la qualité. C'est un joueur important pour nous et bien sûr il restera avec nous." Le club anglais a fixé le prix de départ du Batave à 70 millions d'euros. Rien que ça ! Le club anglais a fixé le prix de départ du Batave à 70 millions d'euros. Rien que ça !

