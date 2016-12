Roma : l'OM et l'OL sur Iago Falqué « Par Youcef Touaitia - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison au Torino par l'AS Rome, l'ailier Iago Falqué (26 ans, 15 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) a éclaboussé le championnat italien de son talent. Assez pour faire chavirer l'Olympique de marseille et l'Olympique Lyonnais, très intéressés par les services de l'Espagnol. Selon Il Messagerro, les deux clubs français pourraient passer à l'action afin d'enrôler dès cet hiver le joueur formé à la Juventus Turin. Mais les choses ne devraient pas être aussi simples. En effet, le club turinois réfléchit toujours à lever ou non son option d'achat de 6,5 millions d'euros. Du coup, la Louve pourrait décider de rappeler son joueur afin de profiter de l'intérêt des deux Olympiques pour le céder définitivement et récupérer quelques liquidités supplémentaires. Dans ce dossier, l'OM dispose d'un certain avantage car le directeur sportif Andoni Zubizarreta voudrait absolument offrir à Rudi Garcia un talentueux élément qu'il a déjà eu sous ses ordres durant la première partie de l'exercice 2015-2016 dans la capitale italienne. Affaire à suivre. Dans ce dossier, l'OM dispose d'un certain avantage car le directeur sportif Andoni Zubizarreta voudrait absolument offrir à Rudi Garcia un talentueux élément qu'il a déjà eu sous ses ordres durant la première partie de l'exercice 2015-2016 dans la capitale italienne. Affaire à suivre.

