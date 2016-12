OM : un œil sur Mbaye Niang ?

OM : un œil sur Mbaye Nian g ? « Par Youcef Touaitia - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un attaquant supplémentaire, l'Olympique de Marseille continue de prospecter. Alors que le Belge Aaron Leya Iseka devrait quitter le club phocéen cet hiver (voir brève de 14h), Calciomercato nous informe que les dirigeants marseillais suivraient de près le buteur du Milan AC, Mbaye Niang (22 ans, 15 matchs et 3 buts en Serie A cette saison). Régulièrement utilisé par Vincenzo Montella depuis le début de la saison, le Français plait énormément à Rudi Garcia, ouvert à l'idée de collaborer avec l'ancien Caennais. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, le joueur passé par Montpellier pourrait faire l'objet d'une offre dans les jours à venir. Cependant, le club lombard ne serait pas disposé à laisser filer Niang à moins d'un transfert sec à au moins 23 millions d'euros. Une somme importante qui pourrait refroidir les ambitions phocéennes, d'autant plus qu'Everton, Leicester et Stoke City restent également à l'affût dans ce dossier. Cependant, le club lombard ne serait pas disposé à laisser filer Niang à moins d'un transfert sec à au moins 23 millions d'euros. Une somme importante qui pourrait refroidir les ambitions phocéennes, d'autant plus qu'Everton, Leicester et Stoke City restent également à l'affût dans ce dossier.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+