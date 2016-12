Real : l’hommage de Del Bosque à Zidane « Par Youcef Touaitia - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà maintenant près d’un an que Zinedine Zidane dirige le Real Madrid et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international tricolore connait des débuts fracassants en tant qu’entraîneur. Un de ses prédécesseurs à la Maison Blanche, Vicente Del Bosque, a rendu hommage au Français pour son incroyable travail. "Zinedine Zidane est un homme du football qui connaît énormément de choses. Il fait de très bonnes choses et a un excellent effectif. Parfois pour réduire le mérite d'un entraîneur on parle davantage des performances des joueurs. Zinedine Zidane fait de très bonnes choses dans tous les sens du terme, sur le plan des relations humaines, sur le plan sportif, avec un effectif difficile à gérer comme celui du Real Madrid", a considéré l’ancien sélectionneur de l’Espagne sur les ondes de Radio Marca. Une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs... Zizou assure ! Une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs... Zizou assure !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+