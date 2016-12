PSG : Klopp tacle le choix de Draxler !

PSG : Klopp tacle le choix de Draxle r ! « Par Romain Lantheaume - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme pressenti depuis plusieurs jours, Wolfsburg a officialisé le transfert de son ailier Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison) au Paris Saint-Germain ce samedi (voir la brève de 12h17). La veille déjà, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui espérait visiblement recruter son compatriote, avait taclé le choix de l’Allemand, motivé uniquement par l’aspect financier selon lui. "On croit que si quelqu’un est uniquement motivé par l’argent, à un certain point, quand il aura besoin de montrer du caractère, il ne le fera pas, a asséné l’ancien coach du Borussia Dortmund en conférence de presse. Les joueurs doivent savoir qu’ils peuvent gagner beaucoup d’argent ici, de façon raisonnable, mais nous ne ferons pas de folies. On veut convaincre les joueurs du caractère spécial de ce club. (…) Je peux vous dire que nous ne voulons pas motiver les joueurs avec de l’argent, mais plutôt avec la direction que nous prenons." Avec les 9 millions d’euros annuels qui l’attendent à Paris, on ne peut pas dire que l’ancien joueur de Schalke 04 fasse une mauvaise opération financière, mais de là à parler de choix uniquement dicté par l’argent… Avec les 9 millions d’euros annuels qui l’attendent à Paris, on ne peut pas dire que l’ancien joueur de Schalke 04 fasse une mauvaise opération financière, mais de là à parler de choix uniquement dicté par l’argent…

