PSG : Alex croit encore au titre, mais... « Par Romain Lantheaume - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sacré champion de France avec le Paris Saint-Germain en 2013 et 2014, l'ancien défenseur central Alex (34 ans) est conscient que son ex-club, 3e de Ligue 1 à 5 points du leader Nice à la trêve, va avoir plus de mal à décrocher le titre cette saison. Pour le Brésilien, le PSG n'a plus vraiment son destin en main. "Je crois en eux, mais le problème c'est que Nice et Monaco avancent vite. Ils sont vraiment surprenants, a reconnu le tout récent retraité dans les colonnes de L'Equipe. Reste à savoir s'ils vont tenir. Je pense que le PSG va trouver son rythme de croisière à partir de janvier, ils vont retrouver de la régularité. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi espérer que les autres se plantent." Avant de penser aux autres, le club de la capitale doit de toute façon commencer par retrouver son niveau... Avant de penser aux autres, le club de la capitale doit de toute façon commencer par retrouver son niveau...

