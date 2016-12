Dortmund : une option du Real pour Dembélé ?

Dortmund : une option du Real pour Dembél é ? « Par Romain Lantheaume - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté en provenance de Rennes l'été dernier, l'ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 15 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) a bouclé une belle première partie de saison au Borussia Dortmund. D'après le quotidien Marca, le jeune international français a d'ailleurs tapé dans l'œil de son compatriote, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane ! Selon le média espagnol, la Maison Blanche disposerait en plus d'une option préférentielle dans ce dossier. Le Tribunal Arbitral du Sport ayant réduit l'interdiction de recruter du Real à un seul mercato, le champion d'Europe aura l'occasion de passer à l'action dès l'été prochain si cette piste se confirme. Toujours d'après Marca, le Tricolore se montrerait réceptif à l'intérêt des Merengue. Une information à prendre en revanche avec des pincettes car Dembélé n'a jamais caché son amour pour le FC Barcelone où il aurait promis de jouer un jour. Et on voit mal le natif de Vernon rejoindre le grand rival… Toujours d'après Marca, le Tricolore se montrerait réceptif à l'intérêt des Merengue. Une information à prendre en revanche avec des pincettes car Dembélé n'a jamais caché son amour pour le FC Barcelone où il aurait promis de jouer un jour. Et on voit mal le natif de Vernon rejoindre le grand rival…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+