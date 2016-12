PSG : Jesé à Las Palmas début janvier ?

PSG : Jesé à Las Palmas début janvie r ? « Par Romain Lantheaume - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions vendredi, l’ailier du Paris Saint-Germain, Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison), a donné son accord pour rejoindre Las Palmas en prêt le mois prochain. Mais le champion de France en titre exige que le club des Canaries prenne en charge une partie de l’imposant salaire de l’Espagnol, estimé à plus de 400 000 euros brut mensuels (voir ici). Alors que ce point risque de poser problème au vu des moyens limités de l’actuel 10e de Liga, le quotidien L’Equipe se montre optimiste et indique que, sauf gros retournement de situation, Jesé devrait bien prendre la direction du club de sa ville natale. Selon le journal sportif, l’ancien Madrilène rejoindra même sa future destination début janvier sans participer au match amical face au Club Africain le 4 janvier à Tunis.

