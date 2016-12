PHOTO : Draxler pose avec Kluivert !

Considéré comme bouclé depuis plusieurs jours, le transfert de l'ailier de Wolfsburg, Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison), au Paris Saint-Germain pourrait être officialisé au cours des prochaines heures (voir la brève de 09h01). En tout cas, l'arrivée de l'Allemand au club de la capitale ne fait plus de doutes.

Pour preuve, la Une du magazine Bild Am Sonntag a fuité et sur celle-ci, on voit le champion du monde 2014 poser avec le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, et son futur maillot, floqué du numéro 23. L'ancien joueur de Schalke 04 semble ravi.

Draxler et Kluivert prennent la pose