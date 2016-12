Divers : des nouvelles de R. Song

Victime d'un accident vasculaire cérébral chez lui à Yaoundé en octobre, l'ancien défenseur Rigobert Song (40 ans) poursuit sa convalescence à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris, où il a été évacué. Amaigri mais sur la bonne pente, le Camerounais est conscient d’avoir échappé au pire.

"Je suis vraiment revenu de très loin, a reconnu l’ancien Lensois dans les colonnes de L’Equipe ce samedi. Quand je suis sorti du coma, je faisais 60 kg ! Comment un homme armé physiquement comme moi en était arrivé là ? (…) Quand le médecin me voit aujourd'hui, il me dit : 'Monsieur Song, on a eu des cas mais vous êtes exceptionnel. Sur quarante cas, trente sont partis et les dix qui restent ont des séquelles. Vous êtes impressionnant.'"