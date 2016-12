PSG : Lo Celso ne craint pas la concurrence « Par Eric Bethsy - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Laissé en prêt à Rosario Central après sa signature cet été, Giovani Lo Celso (20 ans) va rejoindre le Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison. Un énorme défi pour le milieu de terrain qui aura fort à faire pour surmonter la rude concurrence dans l’entrejeu parisien. Pas de quoi effrayer l’Argentin. "Un risque ? Je ne pense pas, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, a confié le fan d’Angel Di Maria au quotidien Le Parisien. Et puis je suis jeune, j'ai le temps de jouer. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d'élite qui vont me permettre de grandir. (...) Mes objectifs, c'est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec ce grand club. (...) C'est un nouveau défi. Je n'ai pas peur, au contraire ! Je vais essayer de donner le meilleur." Nul doute que Lo Celso aura besoin d’un certain temps d’adaptation. Nul doute que Lo Celso aura besoin d’un certain temps d’adaptation.

