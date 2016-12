Séville : Nasri et les belles Andalouses... « Par Eric Bethsy - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si le manager Pep Guardiola a tenté de le retenir à Manchester City, Samir Nasri (29 ans, 10 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a préféré rejoindre le FC Séville en prêt cet été. Il faut dire que le milieu offensif apprécie particulièrement certains avantages de sa nouvelle destination. "Quand j'ai parlé à Monchi et à Rami, je savais que c'était le club idéal, a raconté le Français au magazine officiel du club andalou. J'ai aussi interrogé Jesus Navas, Silva et Nolito au sujet du club, la ville... Et tout était bon. Il y a de la bonne nourriture, de très belles femmes... J'ai discuté avec Guardiola et il m'a dit que Juanma Lillo (l'adjoint du coach Jorge Sampaoli) était un grand entraîneur. C'est tout ce que je voulais savoir. C'était parfait pour moi." Au moins, l’ancien Marseillais a le mérite d’être honnête. Au moins, l’ancien Marseillais a le mérite d’être honnête.

