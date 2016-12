Man Utd : Mourinho adore la L1, merci Ibra !

Man Utd : Mourinho adore la L1, merci Ibr a ! « Par Eric Bethsy - Le 24/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quittant le Paris Saint-Germain pour Manchester United cet été, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 16 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) a fait du bien à la Ligue 1. C’est du moins ce qu’affirme son manager José Mourinho, persuadé que le départ de l’attaquant suédois a redonné plus de suspense et d’intérêt au championnat français. La preuve, même le Portugais est devenu fan de la L1 ! "Tout d'abord, je pense que les gens en France devraient être contents qu'il soit parti. Parce que maintenant vous avez un championnat, a lâché le technicien interrogé par SFR Sport. Avec lui, il n'y a pas de championnat. Avec lui, c'est Paris, Paris, Paris... Championnats, Coupes, Coupes de la Ligue, Trophées des Champions... Tout. Et maintenant vous avez un championnat. Vous avez un championnat que je regarde. Je regarde maintenant, ça m'intéresse. Nice, Balotelli, Monaco... Mon ami Leonardo (Jardim), Paris... Maintenant je regarde la Ligue 1. Donc vous devez le remercier d'être parti." Les concurrents du PSG seront probablement d'accord. Les concurrents du PSG seront probablement d'accord.

