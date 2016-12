PSG : Draxler, l'accord confirmé en Allemagne

Jeudi, le quotidien L’Equipe a annoncé un accord entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg pour le transfert de l’ailier Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison) (voir ici). Côté allemand, l’information a été confirmée ce vendredi par Bild. D’après le média, le champion du monde 2014 va s’engager pour 4 ans et demi.

Dans la transaction, le PSG débourserait près de 40 millions d’euros, plus 8 M€ de bonus éventuels. Dans le détail, 4M€ reviendront aux Loups si le club de la capitale remporte deux fois la Ligue 1 d’ici 2019 et autant s’il se qualifie en Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons. Ces chiffres dépassent légèrement ceux cités par L’Equipe qui mentionnait un transfert à 36 M€ plus 6 M€ de bonus. Quoi qu’il en soit, la transaction semble bel et bien bouclée !