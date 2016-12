OM : Skoblar est totalement fan de Garcia « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Légende de l'Olympique de Marseille, Josip Skoblar suit attentivement l'actualité du club phocéen. Et pour l'ancien attaquant croate, l'OM a réussi un très gros coup en recrutant l'entraîneur Rudi Garcia. "Il a cette culture de notre histoire, on sent bien qu'il n'est pas juste là de passage, assure Skoblar à La Provence. On voit sur son visage qu'il n'est pas usé, pas blasé, mais enthousiaste. (...) Je suis vraiment emballé par ce choix, parce que je pense que c'est un entraîneur qui veut s'inscrire dans la durée, il n'est pas là pour remplir un contrat, prendre un chèque, mais bâtir." En replaçant l'OM à la 6e place du championnat, Garcia prouve pour le moment que les dirigeants olympiens ne se sont pas trompés dans leur choix. En replaçant l'OM à la 6e place du championnat, Garcia prouve pour le moment que les dirigeants olympiens ne se sont pas trompés dans leur choix.

