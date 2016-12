Man Utd : Schneiderlin, Mourinho très clair !

Man Utd : Schneiderlin, Mourinho très clai r ! « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme il l'avait récemment indiqué, José Mourinho n'empêchera pas Morgan Schneiderlin (27 ans, 3 apparitions en Premier League cette saison) de quitter Manchester United, où il ne joue plus. En conférence de presse, l'entraîneur mancunien a confirmé que le milieu de terrain français voulait partir. "Oui, il veut partir. C'est un très grand professionnel et un garçon fantastique. S'il jouait régulièrement, j'aurais le droit de dire 'impossible', mais ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas dire : 'Tu ne vas nulle part'. Alors, ma réponse a été : 'Si tu as une bonne offre et que la direction pense que cette proposition est en adéquation avec la qualité d'un joueur comme toi, je ne t'empêcherai pas de partir'", a indiqué le Special One. West Bromwich Albion a formulé une offre de 21 millions d'euros pour l'ancien joueur de Southampton, également annoncé du côté d'Everton. West Bromwich Albion a formulé une offre de 21 millions d'euros pour l'ancien joueur de Southampton, également annoncé du côté d'Everton.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+