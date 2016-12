Divers : Eboué a pensé au suicide... « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suspendu un an par la FIFA pour non paiement de son ancien agent, Emmanuel Eboué (32 ans) ne pourra pas rejouer avant avril 2017. En attendant, l'ancien défenseur d'Arsenal vit très mal sa situation. "Il y a de nombreux jours où je ne me sentais pas de sortir de mon lit. Un jour, j’ai voulu me suicider. Ma famille me force à rester fort, c’est à eux que je dois penser, mais si j’étais seul, je m’inquiéterais de ce que je pourrais me faire en ce moment", a confié l'Ivoirien au Daily Telegraph. Eboué s'entraîne avec le club amateur d'Enfield Town en attendant la fin de sa suspension. Eboué s'entraîne avec le club amateur d'Enfield Town en attendant la fin de sa suspension.

