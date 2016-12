PSG : Al-Khelaïfi et les difficultés de Di Maria « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très en dessous de son meilleur niveau depuis le début de la saison, Angel Di Maria n'échappe pas aux critiques. Interrogé sur les difficultés de son milieu offensif argentin, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi croit savoir pourquoi il n'est pas au mieux. "Il a beaucoup joué depuis le début de l'année. Il a disputé la Copa America, il est revenu blessé, il a perdu confiance, ce n'était pas facile pour lui. Bien sûr, on en attend plus. L'équipe a besoin de lui à un meilleur niveau. On a besoin de lui à 100 %, mais c'est aussi le cas d'autres joueurs. Angel est un joueur de classe mondiale, je suis sûr qu'il sera très important lors de notre seconde partie de saison", confie le patron du PSG dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. S'il le défend en public, Al-Khelaïfi n'a pas hésité à recadrer Di Maria en privé (voir ici). S'il le défend en public, Al-Khelaïfi n'a pas hésité à recadrer Di Maria en privé ().

