OM : l'étonnante piste Van der Wiel !

OM : l'étonnante piste Van der Wie l ! « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la priorité de l'Olympique de Marseille est de recruter un latéral gauche, le club phocéen n'écarte pas de profiter d'opportunités sur le marché des transferts hivernal pour se renforcer. Et Gregory van der Wiel (28 ans, 6 matchs en championnat cette saison) pourrait être l'une d'elles. Selon le média turc Fanatik, l'OM serait l'une des options du latéral droit néerlandais pour se relancer après un début de saison difficile à Fenerbahçe. L'ancien joueur du PSG ne fait pas partie des plans de son entraîneur Dick Advocaat et n'a disputé que 496 minutes en championnat. Un départ serait donc souhaité par les deux parties en janvier. Marseille pourrait profiter de la situation du Batave, si l'opération se révélait intéressante financièrement, pour offrir un concurrent à Hiroki Sakai dans le couloir droit. Néanmoins, des clubs anglais et italiens seraient également à l'affût sur ce dossier.

