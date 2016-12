PHOTO : Griezmann pose avec Derrick Rose

S'il a énormément de mal à retrouver son meilleur niveau du côté de l'Atletico Madrid, où il reste sur 9 matchs consécutifs sans but en Liga, l'attaquant Antoine Griezmann (25 ans, 15 matchs et 6 buts en Liga cette saison) garde néanmoins le sourire. Et pour cause, l'international tricolore profite de la trêve hivernale pour réaliser un road-trip du côté des Etats-Unis, où il a déjà assisté à plusieurs rencontres de NBA.

La dernière en date ? La nuit dernière, au Madison Square Garden à Manhattan, où les Knicks de New York ont disposé du Magic d'Orlando (106-95). L'occasion pour le Rojiblanco de poser avec son idole de toujours, le meneur de jeu Derrick Rose, fraîchement débarqué des Chicago Bulls au sein de la franchise new-yorkaise. Une rencontre qui a énormément fait plaisir à Griezmann puisque le footballeur a fièrement posté un cliché souvenir sur son compte Twitter.