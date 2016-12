PSG : les ambitions de Meunier « Par Youcef Touaitia - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si les principales recrues estivales du Paris Saint-Germain ont déçu, c’est loin d’être le cas de Thomas Meunier (25 ans, 17 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison). Régulièrement utilisé par Unai Emery, le latéral droit pousse fort derrière Serge Aurier et a dévoilé ses intentions pour son avenir. "Je me suis dit que ma première saison à Paris me permettrait de m’adapter, de faire ce que je pouvais et de réussir à combler mes lacunes académiques en compagnie de grands joueurs qui m’aident à grandir, a estimé le Belge au micro de beIN Sports. Par la suite, on verra selon les résultats, les entraîneurs ou les joueurs. A un moment donné, j’aurai une carte à jouer. Si c’est tôt, ça sera tôt, si c’est tard, je prendrai mon mal en patience." En tout cas, le PSG ne s’est pas trompé en misant sur le Diable Rouge ! En tout cas, le PSG ne s’est pas trompé en misant sur le Diable Rouge !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+