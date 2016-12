PSG : Al-Khelaïfi défend les recrues estivales « Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Jesé Rodriguez et Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain n'a pas réalisé un excellent mercato estival. Pour la plupart des observateurs, le club de la capitale s'est même totalement loupé dans son recrutement. Ce n'est pas l'avis du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui reconnaît toutefois les difficultés de ses recrues. "On a beaucoup changé d'organisation cet été avec les arrivées d'Emery et de Kluivert. On ne s'est pas trompés durant le mercato mais certains joueurs ont du mal à s'adapter, je ne vais pas le cacher. Ils doivent s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais ce n'est pas toujours évident. Globalement, on a très bien recruté depuis cinq ans. Je fais des erreurs, je n'ai pas peur de le dire. Mais ce n'est pas juste de tirer des conclusions définitives sur nos dernières recrues", a expliqué le patron du Paris SG dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Paris tentera de corriger le tir cet hiver, avec notamment l'arrivée attendue de Julian Draxler (voir ici). Paris tentera de corriger le tir cet hiver, avec notamment l'arrivée attendue de Julian Draxler ().

