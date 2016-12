L1 : Bisevac, Mendy et Ménez prennent cher !

L1 : Bisevac, Mendy et Ménez prennent che r ! Par Youcef Touaitia - Le 22/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Réunie ce jeudi soir, la Commission de discipline de la LFP a eu la main très lourde. En effet, l'instance a infligé six matchs de suspension au Messin Milan Bisevac (33 ans, 8 matchs en L1 cette saison), qui avait été expulsé pour avoir asséné un violent coup de poing au Caennais Ivan Santini, lors de la défaite des Grenats (0-4), dimanche. Egalement rentré plus tôt aux vestiaires lors du revers de l'ASM face à l'OL (1-3) pour un coup dans les jambes du Lyonnais Corentin Tolisso, le Monégasque Benjamin Mendy (22 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a lui écopé d'une suspension de cinq matchs, dont un avec sursis. Le Bordelais Jérémy Ménez (29 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et le Guingampais Ludovic Blas (18 ans, 13 apparitions en L1 cette saison) ont eux été suspendus pour trois rencontres suite à leurs récents coups de sang. A noter que le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, est convoqué le 12 janvier prochain afin de s'expliquer suite à ses récents propos sur l'Olympique Lyonnais, qui serait avantagé par l'arbitrage selon lui. A noter que le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, est convoqué le 12 janvier prochain afin de s'expliquer suite à ses récents propos sur l'Olympique Lyonnais, qui serait avantagé par l'arbitrage selon lui.

