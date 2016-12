PSG : Lucas agacé par Di Maria ?

Auteur d'une première partie de saison complètement ratée, Angel Di Maria (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) vit des moments très compliqués avec le Paris Saint-Germain. Sévèrement recadré par Nasser Al-Khelaïfi et Unai Emery (voir brève de 16h01), le milieu offensif agace également certains de ses partenaires dont Lucas (24 ans, 19 matchs et 6 buts en L1 cette saison).

Selon les informations de RMC, le Brésilien n'apprécierait pas du tout les privilèges accordés à l'Argentin, indéboulonnable malgré ses performances plus que moyennes. Nul doute que la mise au point des dirigeants parisiens à son égard devrait le pousser à élever son niveau de jeu car le recrutement à venir de Julian Draxler pourrait l'éjecter sur le banc si la situation n'évolue pas positivement.