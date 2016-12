Bordeaux : Triaud menace Ounas Par Youcef Touaitia - Le 22/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Expulsé face à Monaco (0-4) deux semaines auparavant, le milieu offensif de Bordeaux Adam Ounas (20 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a écopé de quatre matchs de suspension après avoir découpé Djibril Sidibé. A en croire le président aquitain Jean-Louis Triaud, l'Algérien risque de prendre très cher en interne. "J'ai bien scindé le truc en deux pour Adam Ounas. Ce sont les mots quand il sort du terrain qui sont en trop. Mais ce sont des gamins qui sont jeunes, ils se croient tout permis. Il n'accepte pas la contrariété donc il ne se retient pas et ne réfléchit pas. Résultat, il y a une sanction lourde, elle sera lourde aussi pour nous en interne d'ailleurs", a assuré le dirigeant sur Girondins TV. "Et peut-être qu'elle est encore plus lourde qu'il ne l'imaginait parce que j'ai cru comprendre qu'il avait peu de chances d'aller à la CAN alors qu'il en avait envie. Peut-être que son expulsion contre Monaco n'est pas étrangère à sa non-sélection. Mais je me répète, en interne, on va prendre des sanctions. On me dit qu'il prend deux matchs pour son geste, et deux pour ses contestations. Eh bien les deux il va les payer", a ajouté Triaud. "Et peut-être qu'elle est encore plus lourde qu'il ne l'imaginait parce que j'ai cru comprendre qu'il avait peu de chances d'aller à la CAN alors qu'il en avait envie. Peut-être que son expulsion contre Monaco n'est pas étrangère à sa non-sélection. Mais je me répète, en interne, on va prendre des sanctions. On me dit qu'il prend deux matchs pour son geste, et deux pour ses contestations. Eh bien les deux il va les payer", a ajouté Triaud.

