PSG : les doutes de Brehme pour Draxler Par Youcef Touaitia - Le 22/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Si Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison) devrait porter les couleurs du Paris Saint-Germain dès le 1er janvier prochain, la légende du football allemand Andreas Brehme estime que ce choix n'est pas forcément le meilleur pour le joueur de Wolfsbourg. En cause, la capacité du Loup à supporter la pression d'un club exposé comme le PSG. "D'un côté, je pense que partir à l'étranger va lui faire le plus grand bien. En Allemagne, la pression était déjà forte sur ses épaules, que ce soit à Schalke 04 ou ces derniers temps à Wolfsbourg. Mais le PSG est-il fait pour lui ? J'en doute. Paris est une ville magnifique et la perspective de disputer, chaque saison, la Ligue des Champions et de pouvoir enrichir son palmarès est quelque chose d'excitant", a commenté l'ancien défenseur dans les colonnes du quotidien Le Parisien. "Mais, au fond, je ne pense pas que ce soit le club qu'il faut à Draxler. Il a besoin de sentir la confiance autour de lui et il aime avoir un environnement chaleureux et familial. Il est plutôt sensible. Si ça ne tourne pas rond, il peut rapidement lâcher. Et à mon avis, la pression sera encore plus forte à Paris qu'elle ne l'était à Wolfsbourg", a rajouté l'Allemand.

