Nice : coup dur pour Belhanda !

La tuile pour Nice et Younés Belhanda (26 ans, 16 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ! Étincelant depuis le début de la saison, l'international marocain, expulsé à Bordeaux (0-0) mercredi soir, s'est fracturé un orteil et sera indisponible entre 4 et 6 semaines a annoncé le club azuréen dans un communiqué ce jeudi. Un énorme coup dur pour le Maroc qui devra faire sans un de ses meilleurs éléments lors de la CAN 2017, qui débute le 14 janvier prochain au Gabon.