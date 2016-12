Man City : De Bruyne dévoile ses intentions Par Youcef Touaitia - Le 22/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Élément incontournable dans le dispositif de Pep Guardiola, le milieu offensif Kevin De Bruyne (25 ans, 16 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) se sent très bien à Manchester City. Heureux de son football depuis de nombreux mois, le Belge souhaite rester chez les Citizens pour de longues années encore. "Je me sens très bien à Manchester City. J'aime ma vie ici. Les dernières années ont été mouvementées et je veux lancer un projet à long terme maintenant. Je ne veux pas me déplacer tout le temps. Pas parce que j'ai 25 ans, mais parce que tout va bien ici. Le club fait tout pour que moi et ma famille soyons très bien. Ce qui est loin d'être le cas dans les autres clubs", a assuré le Diable Rouge à Voetbalmagazine. Voilà une très bonne nouvelle pour les Skyblues, qui tiennent là un vrai crack au sein de leur effectif. Voilà une très bonne nouvelle pour les Skyblues, qui tiennent là un vrai crack au sein de leur effectif.

