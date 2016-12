PSG : Di Maria recadré en interne !

PSG : Di Maria recadré en intern e ! « Par Damien Da Silva - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les performances décevantes de l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) commencent à inquiéter en interne d'après les informations de la radio RMC. Méconnaissable depuis le début de la saison avec un déchet technique incroyable, l'Argentin a reçu les remontrances de son entraîneur Unai Emery avant le match face à Guingamp (1-2) samedi en Ligue 1. Malheureusement pour le club de la capitale, le joueur n'a absolument pas réagi face aux Bretons... voir brève 11h23) était également un moyen de réveiller El Fideo ? Absent sur blessure contre Lorient (5-0) mercredi, l'ancien membre du Real Madrid a également été recadré par son président Nasser Al-Khelaïfi. Pour résumer, si Di Maria ne retrouve pas rapidement son niveau, il sera soumis à la même concurrence que ses partenaires et pourrait faire un tour sur le banc. Et si la probable arrivée de Julian Draxler () était également un moyen de réveiller El Fideo ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+