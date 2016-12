West Ham : Payet, Bilic refuse son départ « Par Damien Da Silva - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières semaines, le milieu de terrain de West Ham Dimitri Payet (29 ans, 15 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a été annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, et notamment de Manchester United. Présent devant les médias ce jeudi, l'entraîneur des Hammers Slaven Bilic a écarté un départ de l'international français lors du mercato d'hiver. "Nous ne voulons pas vendre Dimitri Payet et c'est un grand joueur. Il a un contrat et nous ferons tout pour garder Payet", a assuré le coach de 48 ans. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2021, l'ancien Marseillais a toujours affiché son attachement à West Ham et ne semble pas vouloir quitter son équipe en janvier. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2021, l'ancien Marseillais a toujours affiché son attachement à West Ham et ne semble pas vouloir quitter son équipe en janvier.

