Rennes : Silvestre quitte le club (officiel)

Comme nous vous l'indiquions samedi dernier (voir ici), Mikaël Silvestre n'est plus en poste au Stade Rennais. Chargé de mission auprès du président René Ruello depuis le 1er juillet 2015, l'ancien défenseur n'occupe plus cette fonction à partir de ce jeudi.

"D’un commun accord le Stade Rennais Football Club et Mikaël Silvestre ont décidé de mettre un terme à leur collaboration et de l’annoncer officiellement ce jour, conformément aux engagements pris par les deux parties. Le Stade Rennais F.C. remercie Mikaël de ses services et lui présente tous ses meilleurs vœux de plein et entier succès dans ses entreprises futures", peut-on lire dans un communiqué officiel.

Rennes a officialisé le départ de Mikaël Silvestre