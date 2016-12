Chelsea : l'agent d'Obi Mikel ne cite pas l'OM « Par Romain Lantheaume - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr a récemment fait état de "discussions avancées" entre le milieu de terrain de Chelsea John Obi Mikel (29 ans) et l’Olympique de Marseille (voir ici), l’agent du joueur John Shittu a fait naître quelques doutes sur cette piste en ne la mentionnant même pas ! "C’est très probable qu’il quitte Chelsea en janvier. Il y a beaucoup d’équipes intéressées. (…) Il y a beaucoup de clubs italiens qui le veulent. Mais attention, même en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et même en Chine, on connaît la valeur de ce joueur et on m’a demandé des informations à son sujet, a énuméré l’intermédiaire sans citer la France ou Marseille dans les colonnes de The Sun. Le salaire sera un facteur important mais le plus important restera le projet sportif. Si tout était basé sur l’argent, il irait probablement jouer en Chine. Mais je le répète, il peut choisir entre beaucoup de clubs donc le projet sera crucial dans sa décision." Un simple moyen de faire monter les enchères en évoquant d’autres prétendants ? En tout cas, niveau projet, celui porté à l’OM par Frank McCourt se révèle plutôt séduisant ! Un simple moyen de faire monter les enchères en évoquant d’autres prétendants ? En tout cas, niveau projet, celui porté à l’OM par Frank McCourt se révèle plutôt séduisant !

