Lyon : Vasilyev, Aulas en remet une couche !

Lyon : Vasilyev, Aulas en remet une couch e !

Accusé par le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev de bénéficier de la complaisance du corps arbitral, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ne lâche pas le dirigeant russe. A l'issue de la victoire contre Angers (2-0) mercredi, le boss lyonnais a encore répliqué aux propos de son collègue. "C'est la réussite qui fait que les gens qui n'ont pas pris le risque d'investir 500 millions d'euros pour construire un stade sont fous de jalousie. Et comme les moutons de Panurge croient être intelligents en s'essayant à être aussi revendicatifs, la bêtise rejoint la jalousie, a taclé JMA en zone mixte. Quand on investit des centaines de millions, quand la Fondation essaie d'inculquer des valeurs, quand les éducateurs travaillent pour avoir la meilleure académie en France... Se faire traiter de cette manière-là, ça marque. (...) J'espère qu'il y aura des excuses au plus haut niveau très rapidement." Il faudra beaucoup de temps pour que les relations entre l'OL et l'ASM se normalisent...

