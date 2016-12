Lyon : Aulas montre la porte à Grenier « Par Damien Da Silva - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio sur cette première partie de saison, le milieu de terrain Clément Grenier (25 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) n'entre clairement plus dans les plans des Gones. Déjà annoncé partant l'été dernier, le joueur ne sera pas retenu sur ce mercato d'hiver par son président Jean-Michel Aulas. "Si Clément a une proposition, il pourra évidemment sortir avec des conditions privilégiées, c’est-à-dire qu’on n’exige pas un transfert, ça peut être un prêt. Le problème, c’est que jusqu’à maintenant, les seuls clubs qui nous ont demandés ont été rejetés par Clément. Je viens de le voir, il a un talent fou mais n’arrive plus à l’exprimer totalement à Lyon, on aspire à ce qu’il puisse trouver chaussure à son pied. Si on peut lui faciliter la vie, on le fera", a déclaré le dirigeant rhodanien devant la presse. Grenier, une bonne affaire à saisir pour plusieurs formations de Ligue 1 ? Grenier, une bonne affaire à saisir pour plusieurs formations de Ligue 1 ?

