PSG : le retour de la rumeur Wenger... « Par Damien Da Silva - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arsène Wenger au Paris Saint-Germain, c'est une vieille rumeur qui revient toujours quand l'actuel coach du club de la capitale se retrouve en difficulté. Si le champion de France en titre a relevé la tête avec un carton face à Lorient (5-0) mercredi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'entraîneur francilien Unai Emery reste sous pression et devra être à la hauteur sur la seconde partie de saison, notamment lors du 8e de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. En attendant, du côté de l'Angleterre, le tabloïd The Sun annonce une offensive du PSG pour Wenger ! Sous contrat jusqu'en juin 2017, le technicien français n'a toujours pas prolongé avec Arsenal et Paris souhaiterait profiter de cette situation pour passer à l'attaque. Très attaché aux Gunners, Wenger a déjà refusé de rejoindre le club de la capitale par le passé et devrait continuer son aventure en Angleterre...

