Man Utd : 215 M€ pour 4 joueurs !

Man Utd : 215 M€ pour 4 joueur s ! « Par Damien Da Silva - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le manager José Mourinho prépare déjà l'avenir pour Manchester United ! Après avoir réalisé un mercato d'été très important en 2016 avec notamment le transfert record de Paul Pogba, le club anglais se prépare à réaliser des investissements majeurs dans les mois à venir. D'après les informations du média The Daily Telegraph, les Red Devils ont ainsi prévu de dépenser 215 millions d'euros pour s'offrir 4 joueurs ! Sur ce mercato d'hiver, MU souhaiterait s'attacher les services du défenseur central de Benfica Victor Lindelöf (22 ans, 12 matchs en Liga Sagres cette saison) pour un prix estimé de 45 millions d'euros. Ensuite, dans l'optique de la période des transferts lors de l'été 2017, l'actuel 6e de Premier League viserait trois éléments : l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (25 ans, 15 matchs et 6 buts en Liga cette saison) pour 100 millions d'euros, le latéral droit de Benfica Nelson Semedo (23 ans, 15 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) pour 30 millions d'euros et le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko (22 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) pour 40 millions d'euros. Reste à savoir si Manchester parviendra à boucler ces 4 dossiers.

