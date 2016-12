ASSE : le coup de gueule de Galtier

Malgré sa supériorité numérique lors de la dernière demi-heure après l'expulsion d'Erick Cabaco, l’AS Saint-Etienne n’est pas parvenue à se défaire de Nancy (0-0) mercredi à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Une nouvelle contre-performance que l’entraîneur des Verts Christophe Galtier a imputé à l’état de la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.

"Cela fait six mois que je ferme ma gueule et six mois que l'on a un terrain de merde. C'est indigne d'une équipe européenne, a pesté le technicien forézien devant la presse. C'est une honte et j'en appelle aux responsables, non pas au jardinier, d'y mettre beaucoup plus d'argent pour nous rendre un terrain digne de ce nom."

En attendant, mauvaise pelouse ou pas, les supporters stéphanois continuent de prendre leur mal en patience...