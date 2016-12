PSG : Jesé aurait dit oui à un prétendant !

PSG : Jesé aurait dit oui à un prétendan t ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l'été dernier en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, l'ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a signé une première partie d’exercice décevante au Paris Saint-Germain. Sollicité en prêt par plusieurs formations cet hiver, dont l’AS Roma et le Milan AC, l’Espagnol aurait succombé au charme d’un de ses prétendants ! voir ici), l’actuel 10e de Liga doit encore trouver un accord avec le PSG, qui souhaiterait que le club des Canaries prenne en charge une partie du salaire du joueur. En bonne voie, la probable arrivée de l'ailier de Wolfsbourg Julian Draxler dans la capitale devrait faciliter le départ de Jesé. En effet, d’après la Cadena SER, l’ancien Madrilène aurait donné sa parole pour rejoindre en prêt Las Palmas, le club de sa ville natale ! Une rencontre aurait déjà eu lien entre les deux parties et les échanges se seraient révélés fructueux. Alors qu’il pensait n’avoir aucune chance de boucler ce dossier (), l’actuel 10e de Liga doit encore trouver un accord avec le PSG, qui souhaiterait que le club des Canaries prenne en charge une partie du salaire du joueur. En bonne voie, la probable arrivée de l'ailier de Wolfsbourg Julian Draxler dans la capitale devrait faciliter le départ de Jesé.

