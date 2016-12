PSG : Meunier savoure son bijou « Par Romain Lantheaume - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Préféré à Serge Aurier mercredi, le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier (25 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ouvert le score face à Lorient (5-0) avec un but magnifique. Après un sombrero sur Majeed Waris à l’angle de la surface, le Belge a enchaîné avec une reprise lobée dans un angle fermé qui a fait mouche. Un simple coup de chance ? Certainement pas à en croire l’intéressé ! "C'était volontaire. Regardez mon regard à la caméra, il n'y avait pas grand monde dans le rectangle, c'était aussi inattendu pour le gardien. Si tu ne tentes rien, tu ne réussis rien, a souligné le Diable Rouge dans des propos rapportés par L’Equipe. J'ai énormément de chance, j'ai une chance sur 100 de le mettre mais je me devais de la tenter. (…) Un fameux but, je vous le concède, mon premier but en L1, ça a une saveur particulière." Après son but mémorable inscrit à Bâle (2-1) en Ligue des Champions, le Francilien signe son 2e bijou de la saison ! Après son but mémorable inscrit à Bâle (2-1) en Ligue des Champions, le Francilien signe son 2e bijou de la saison !

