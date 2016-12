Nice : Brahimi, la piste confirmée !

Nice : Brahimi, la piste confirmé e ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de se renforcer avec un milieu offensif durant le mercato d’hiver, l’OGC Nice a bien coché le nom de Yacine Brahimi (26 ans, 9 apparitions et 3 buts en Liga Sagres cette saison), confirme L’Equipe ce jeudi ! Le quotidien précise que le champion d’automne espère obtenir l’ailier du FC Porto en prêt avec option d’achat. D’après la même source, les dirigeants des Dragons réfléchissent actuellement à la suite à donner à la proposition azuréenne. Ignoré par l’entraîneur Nuno Espirito Santo en début de saison, l’ancien Rennais a retrouvé son statut de titulaire depuis un mois et affiche un bon niveau. Par ailleurs, sa participation à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) avec l’Algérie ne représenterait pas un obstacle pour les Aiglons qui vont aussi perdre Jean-Michaël Seri et Younès Belhanda durant cette période. S’il parvient à ses fins, le Gym frapperait encore un grand coup sur le marché des transferts.

