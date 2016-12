Man Utd : prolonger ? Mourinho ne dit pas non

Comme nous vous l’indiquions un peu plus tôt (voir la brève d'hier à 10h36), l’entraîneur José Mourinho, lié jusqu’en 2019, aurait séduit les dirigeants de Manchester United, qui songeraient déjà à le prolonger quelques mois après son arrivée et cela en dépit d’un début de saison chaotique. Interrogé sur cette rumeur, le Special One s’est montré très réceptif.

"Ils savent que s'ils m'apportent un nouveau contrat, je le signerai car j'adore vivre ici, a assuré le Portugais au micro de Sky Sports. On m'a toujours fait sentir que trois ans, c'était un peu court et j'ai toujours pensé que je ferai plus ici."

Avant d’envisager un tel scénario, le Mou devra confirmer le redressement opéré ces dernières semaines car les Red Devils restent pour l’heure décevants 6es de Premier League.