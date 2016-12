Barça : Messi, Bartomeu fait le point « Par Romain Lantheaume - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu’en 2018, Lionel Messi (29 ans, 13 matchs et 12 buts en Liga cette saison) devrait bientôt prolonger en faveur de son club de toujours, le FC Barcelone. S’il conserve son optimisme dans ce dossier, le président des Blaugrana, Josep Bartomeu, a néanmoins reconnu que beaucoup reste encore à faire. "Je suis sûr qu’il va signer avec nous de nouveau, a répété le dirigeant sur les ondes de RMC. Il faut trouver les dates et le moment pour discuter. Messi est toujours très motivé et très concentré sur la compétition. Mais on va trouver un moment pour en parler avec lui ou ses agents." Difficulté supplémentaire, l’attaquant Carlos Tevez pourrait prochainement signer au Shanghai Shenhua pour 38 millions d’euros par an. Et comme Messi exigerait de devenir le joueur le mieux payé de la planète… Difficulté supplémentaire, l’attaquant Carlos Tevez pourrait prochainement signer au Shanghai Shenhua pour 38 millions d’euros par an. Et comme Messi exigerait de devenir le joueur le mieux payé de la planète…

