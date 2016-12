Angers : Moulin a encore des regrets « Par Romain Lantheaume - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- A nouveau battu par l'Olympique Lyonnais (0-2) mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1, Angers n'a pris que 2 points sur les 7 derniers matchs de championnat et pointe à une inquiétante 16e place à mi-parcours. Encore une fois pourtant, le SCO pouvait espérer mieux ce soir, comme l'a souligné son entraîneur, Stéphane Moulin. "On a des opportunités pour revenir et à l'arrivée on concède le second but. C'est ce qui se passe actuellement. C'est difficile à vivre parce que, malgré ça, dans le contenu c'est plutôt intéressant, mais on n'a rien au bout pour nous récompenser, a déploré le technicien angevin au micro de beIN Sports. Je pense que la trêve va nous faire du bien, on va avoir une deuxième partie difficile, on y est préparés mais malgré tout ce soir je suis fier des gars." S'il ne parvient pas à se ressaisir sur le plan des résultats, Angers risque en effet de se retrouver en danger au cours des prochains mois… S'il ne parvient pas à se ressaisir sur le plan des résultats, Angers risque en effet de se retrouver en danger au cours des prochains mois…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+