Lyon : C. Jallet - "de bon augure pour 2017" « Par Romain Lantheaume - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En dépit d’un match moins abouti dans le jeu, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 mercredi contre Angers (2-0) à l’occasion de la 19e journée. Titulaire pour la première fois en championnat cette saison, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a reconnu que les Gones ont joué avec le feu. "Ce soir ça a été un peu moins bon mais l’essentiel est là. On savait que ça allait être compliqué, après une grosse performance, il ne faut pas se relâcher, ce qu’on a bien fait en début de match. Après, on a peut-être un peu trop géré à mon goût, mais au final cela fait une bonne victoire 2-0. C’est de bon augure pour l’année 2017", a glissé l’ancien Parisien au micro de beIN Sports. 4e à cinq points seulement du podium et avec un match en moins et possiblement gagné sur tapis vert après les incidents de Metz, l’OL peut en effet continuer à rêver. Ce n’était pas gagné il y a deux mois encore ! 4e à cinq points seulement du podium et avec un match en moins et possiblement gagné sur tapis vert après les incidents de Metz, l’OL peut en effet continuer à rêver. Ce n’était pas gagné il y a deux mois encore !

