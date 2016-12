OM : R. Fanni - "une super opération"

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille l'a emporté sur la pelouse de Bastia (2-1) ce mercredi. Au micro de beIN Sports, le défenseur central marseillais Rod Fanni (35 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a savouré ce succès arraché dans les derniers instants par son équipe.

"C’est une super opération. Cela a été fait dans la difficulté, mais c’est important de montrer du caractère. On aurait pu tuer le match avant, le terrain était difficile, c’est 3 point pris dans la bataille, ça nous sourira pas tout le temps comme ça. On doit apprendre à avoir plus de maîtrise, on va savourer et corriger les choses qui ne vont pas", a déclaré Fanni.

Sur une série de 4 victoires en L1, l'OM termine cette première partie de saison à la 6e place.