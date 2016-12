PSG : un Paris fort pour Lucas

Large vainqueur de Lorient (5-0), ce mercredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a mis fin à une série de trois matchs sans victoire en championnat. Un succès mérité pour l'ailier parisien Lucas (24 ans, 19 matchs et 6 buts en L1 cette saison), qui a souligné la prestation réussie de son équipe.

"On avait besoin de cette victoire. On reste Paris. On reste fort. Si on joue comme ça tout le temps, on va être bien mieux", a assuré le Brésilien au micro de Canal+. Lucas et les siens n'ont plus qu'à réitérer une telle performance sur la durée en 2017 !